"Мені сказали, що за цією фотографією є якийсь натяк. Але я не розумію, що це означає, це проходить повз мене. Я не збираюся витрачати на це занадто багато енергії.

Ібрагімовіч натякнув на відновлення кар'єри у збірній Швеції

Минуло 4,5 роки з тих пір як він сказав, що завершив кар'єру в збірній. Я відчуваю лише повагу до нього, як і до інших гравців, які прийняли таке рішення. Під час перерв на матчі збірної у них тепер є можливість відновитися.

Але якщо ти частина збірної, то ти повинен повернутися в країну і зіграти на найвищому рівні. Так що питання закрите для мене", – цитує Андерсона Aftonbladet.

Нагадаємо, нещодавно у соцмережах 39-річний Ібра опублікував фото у футболці національної команди Швеції з підписом "Давно не бачились".

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