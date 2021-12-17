"Коли ви берете участь у жеребкуванні з командами приблизно одного рівня, то завжди очікуєте важких суперників. І ось що ми отримали. Це хороше жеребкування.

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Матчі проти Ірландії завжди будуть цікавими для вболівальників, і, сподіваюся, вони відбудуться з великою кількістю глядачів на обох стадіонах. Україна стала нашим суперником у плей-офф відбору на чемпіонат світу. До початку змагань у Лізі націй ми вже будемо добре знати українців, адже зіграємо з ними. Сподіваюся, ми знайдемо спосіб перемогти їх тричі.

Вірменія – новий для нас суперник. Шотландія не грала з нею раніше. Вірмени наразі демонструють непогані результати. Вони перемогли Румунію та Ісландію, тому це – гідна команда", – цитує Кларка сайт УАФ.

Окрім Ліги націй, збірна України зійдеться з шотландцями ще й у плей-офф кваліфікації на Мундіаль. Півфінал відбудеться 24 березня, а переможець гратиме у фіналі з тріумфатором пари Уельс – Австрія.

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