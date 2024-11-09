"Ми не зважаємо на клубну приналежність футболістів. Ми цінуємо їхній рівень. Барселона виконує фантастичну роботу, вони надають можливості гравцям. Команда, в якій є молоді таланти, не програє. Це добре для іспанського футболу.

Іспанія оголосила заявку на матчі Ліги націй – сенсація Барселони і супербомбардир отримали дебютні виклики

Це все завдяки довірі та рішучості. Є дуже хороші футболісти, яким потрібен шанс, щоб проявити себе. Якби Барселона не надала можливості Марку Касадо, ми, ймовірно, не побачили б, на що він здатний. Йому ще є куди вдосконалюватися", – сказав де ла Фуенте на прес-конференції.

Зазначимо, що вперше з 2021 року тренер оголосив склад без жодного представника Реала через травму Дані Карвахаля. Натомість у заявці опинилися четверо гравців Барселони.

У листопаді Іспанія завершить груповий етап Ліги націй двома матчами – виїзд в Данію 15-го та прийом Швейцарії 18-го. Чемпіони Європи вже гарантували собі вихід у плей-офф, але явно не проти зберегти і першу сходинку.