Наставник збірної Іспанії пояснив вибір гравців, викликаних на матчі Ліги націй: "Клубна приналежність не має значення"
Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте прокоментував список футболістів, які отримали виклик на матчі Ліги націй.
"Ми не зважаємо на клубну приналежність футболістів. Ми цінуємо їхній рівень. Барселона виконує фантастичну роботу, вони надають можливості гравцям. Команда, в якій є молоді таланти, не програє. Це добре для іспанського футболу.
Іспанія оголосила заявку на матчі Ліги націй – сенсація Барселони і супербомбардир отримали дебютні виклики
Це все завдяки довірі та рішучості. Є дуже хороші футболісти, яким потрібен шанс, щоб проявити себе. Якби Барселона не надала можливості Марку Касадо, ми, ймовірно, не побачили б, на що він здатний. Йому ще є куди вдосконалюватися", – сказав де ла Фуенте на прес-конференції.
Зазначимо, що вперше з 2021 року тренер оголосив склад без жодного представника Реала через травму Дані Карвахаля. Натомість у заявці опинилися четверо гравців Барселони.
У листопаді Іспанія завершить груповий етап Ліги націй двома матчами – виїзд в Данію 15-го та прийом Швейцарії 18-го. Чемпіони Європи вже гарантували собі вихід у плей-офф, але явно не проти зберегти і першу сходинку.