"Чого нам не вистачило? Трохи таланту, трохи досвіду – все це ми здобудемо, лише беручи участь у подібних турнірах. Чим більше ми гратимемо у подібних матчах, тим краще будемо діяти.

Два шедеври і кара сміливого воротаря у відеоогляді матчу Туреччина – Грузія – 3:1

Ніколи не буває приємно, коли програєш, але я думаю, що команда може пишатися нашим виступом та презентацією грузинського футболу в такому позитивному світлі. Думаю, у нас було стільки ж моментів, як у суперника", – цитує Саньйоля прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, що це був перший матч для Сакартвело у фінальних частинах великих турнірів. У наступному турі Грузія зустрінеться з Чехією, а лідери групи F, Туреччина і Португалія, зіграють між собою. Обидва матчі відбудуться 22 червня.

Грузія незабутньо дебютувала на Євро – Туреччина перемогла завдяки шедеврам і покарала голкіпера, який пішов атакувати