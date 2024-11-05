"Завтра ми хочемо виграти. Кожен наш опонент – достатньо сильний. В матчі з Інтером (0:1) ми показали, що можемо показати сильний футбол. Ми можемо виграти та здобути очки. Сильні та слабкі сторони Шахтаря? Це хороша команда, яка грає за схемою 4-3-3. Про слабкі сторони я не хочу говорити.

"Поруч з нами Баварія": Бондар оцінив шанси Шахтаря на плей-офф Ліги чемпіонів перед матчем з Янг Бойз

Найнебезпечніший гравець Шахтаря? У Шахтаря на всіх позиціях є чудові гравці, особливо на флангах. Нам потрібно вирішити, як впоратися з ними. У них дуже багато хороших гравців, не хочу нікого виділяти. Яку очікую атмосферу на стадіоні? Я радий, що на стадіоні буде майже тисяча вболівальників Янг Бойз. Ми хочемо показати, що ми – компактна команда.

Через війну в Україні матч для обох команд буде виїзним... Так, це досить складне питання. Шахтар вже грав тут з Аталантою, а для нас це буде перша гра в Гельзенкірхені. Обидві команди були змушені подорожувати, аби дістатися цього стадіону. Звичайно, йдеться про нейтральний стадіон. Ситуація однакова для обох команд", – наводить слова Маньїна Tribuna.

Шахтар – Янг Бойз: Пушіч підкреслив козир суперника та серйозну проблему "гірників"