Наставник Вердера Кофельдт визнаний найкращим тренером Бундесліги у 2018-у році

Німецький футбольний союз визначив найкращого тренера минулого року.

Найкращим наставником у чемпіонаті Німеччини визнаний Флоріан Кофельдт, який тренує бременський Вердер, повідомляє офіційний сайт клубу.

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36-річний спеціаліст очолив команду в жовтні 2017-го року, пізніше він продовжив контракт з клубом до 2021-го року.

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Зауважимо, що Вердер – середняк Бундесліги. У минулому розіграші чемпіонату Німеччини команда посіла 11 сходинку, наразі "музиканти" розташувались на 8 позиції.