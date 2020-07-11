Наставник Вальядоліда зробив зухвалу заяву перед матчем з Барселоною

Головний тренер Вальядоліда Серхіо Гонсалес поділився очікуваннями від матчу 36-го туру Ла Ліги проти Барселони.

"Здобувши перемогу над Барселоною, ми можемо втратити математичні шанси на виліт. Ми не готуємося до матчів, думаючи про інші зустрічі. Ми збираємося підготуватися і дати бій.

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Команда проводить дуже хорошу серію і переконана, що може перемогти Барселону. Склад сильний, згуртований, і не повинен встановлювати собі обмежень. Перед нами буде відмінний суперник – як з командного точки зору, так і на індивідуальному рівні. Ми готові", – наводить слова Гонсалеса Marca.

Нагадаємо, що Вальядолід був розбитий Барселоною (1:5) в матчі першого кола чемпіонату Іспанії. Поєдинок 36-го туру відбудеться вже завтра о 20:30.

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