"Завжди потрібно дивитися вгору. Клуб і команда повинні мати менталітет, що дає змогу рости. Якщо команда потрапить у єврокубки, то це буде ідеально. Це не є нашою метою, але ми будемо боротися. Я не бачу проблеми, щоб ми увійшли в історію, і так завершили успішний сезон.

Кат Луніна і ще 6 гравців Жирони пропустять важливий матч Ла Ліги – відома доля Циганкова

Ми добре йдемо по сезону. Якщо за підсумками кампанії наше місце в турнірній таблиці дасть змогу потрапити в єврокубки – це буде чудово. Мрії клубу мають бути реальними. Це завдання здійсненне", – наводить слова Мічела Marca.

Нагадаємо, наразі Жирона розташувалась на 7 сходинці Ла Ліги, що дозволяє зіграти у плей-офф Ліги конференцій. Цьому посприяв і Віктор Циганков, який відзначився 3 голами й 4 асистами у 13 поєдинках чемпіонату Іспанії.

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