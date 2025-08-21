"Скільки ударів завдав Фенербахче до 70-ї хвилини? Ми грали з двома дуже швидкими нападниками, які могли створювати проблеми для суперника.

Сейви Трубіна у відеоогляді матчу Фенербахче – Бенфіка – 0:0

У кожного матчу своя історія. Ми готувалися контролювати гру як з м’ячем, так і без нього. Хотіли створювати більше моментів – це й було нашим завданням.

Після 70-ї хвилини суперник почав більше ризикувати. У центрі поля з’явилися вільні зони, і ми випустили форварда, щоб спробувати створити небезпеку. Фенербахче дуже сильний у переходах, і саме так ми намагалися контролювати гру.

Ми вже у раунді плей-офф. Наші вболівальники повинні допомогти нам перемогти Тонделу в чемпіонаті Португалії та Фенербахче в домашньому матчі", – цитує Лаже A Bola.

Нагадаємо, перший матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів Фенербахче та Бенфіка завершився нульовою нічиєю. Анатолій Трубін відзначився шістьма сейвами.

