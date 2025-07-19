Нападник Данило Сікан не залишатиме Трабзонспор цього літа, попри інтерес з боку інших клубів.

Данило Сікан вирішив залишитися в Трабзонспорі та спробувати завоювати місце в основному складі, повідомляє Günebakış Haber.

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Очікувалося, що 24-річний гравець змінить клуб заради регулярної ігрової практики – серед претендентів на нього були Копенгаген і кілька представників турецької Суперліги. Проте, за інформацією джерела, після розмови з головним тренером Фатіхом Текке на зборах Сікан переглянув своє майбутнє. Коуч повідомив, що готовий довіряти українцеві, однак вимагає прогресу і наполегливості на тренуваннях.

Нагадаємо, Данило Сікан приєднався до Трабзонспора взимку 2025 року. У 18 матчах за турецький клуб він забив три голи.

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