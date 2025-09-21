20 вересня Трабзонспор зіграв внічию з Газіантепом (1:1). Український захисник Арсеній Батагов вийшов у стартовому складі "бордово-синіх", але був замінений після першого тайму. За словами головного тренера Фатіха Текке, Батагов зазнав рецидиву старого пошкодження.

Онана перевершує 275-мільйонних новачків АПЛ за результативністю – відео божевільного асисту екс-воротаря МЮ

"Це знову те саме місце, пах. Лікар просто сказав, що травма не дуже серйозна. На жаль, таке трапляється. Травми це те, чого ми не хочемо, але, на жаль, вони трапляються. Вони трапляються з нами там, де нам не слід отримувати їх", – наводить слова Текке Milliyet.

До слова в поточному сезоні Арсеній Батагов провів 6 матчів за Трабзонспор, результативними діями не відзначався. Наразі "бордово-сині" з 11 очками посідають четверте місце у турнірній таблиці турецької Суперліги.

Трабзонспор із Зубковим та Батаговим не зміг обіграти Газіантеп – Онана зробив те, що не вдалось українцям (ВІДЕО)