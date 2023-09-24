Головний тренер Тоттенхема Ангелос Постекоглу розповів, за кого вболівав у дитинстві.

"Я був великим фанатом Ліверпуля. Мені подобався Білл Шенклі, мене захоплювала атмосфера в їхній роздягальні, все це.

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Вболіваю зараз за Ліверпуль? Я зняв плакати зі стін минулого тижня! Та команда 70-х, коли вони багато володіли м'ячем і по-справжньому грали у футбол, відрізнялися від решти клубів, і це завжди приваблювало мене. Це, звичайно, вплинуло на мене", – цитує фахівця Daily mail.

Нагадаємо, що Ангелос Постекоглу очолив "шпор" влітку поточного року. Під його керівництвом Тоттенхем вдало розпочав сезон 2023/24, набравши 13 балів за п'ять турів АПЛ.

В неділю, 24 вересня, команда Постекоглу зіграє проти Арсенала. Початок зустрічі о 16:00 за київським часом.

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