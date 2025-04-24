Наставник Таловєрова анонсував повернення українця після травми – відомо, коли оборонець зіграє за Плімут
Наставник Плімута Мірон Мусліч поділився новинами щодо відновлення після травми центрального оборонця Максима Таловєрова.
"Максі повністю відновився й повернувся до тренувань. Він буде в заявці на суботній матч (проти Престона, – прим.).
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Центральні захисники мають інший підхід до реабілітації – вони відновлюються інакше", – сказав Мусліч для прес-служби Плімута.
Нагадаємо, Максим дізнався про травму коліна після того, як прибув у розташування збірної України в березні. Наставник Плімута Мірон Мусліч прогнозував відсутність українця протягом 7-8 тижнів. До слова, Таловєров відіграв у 11 матчах за англійську команду, яка бореться за виживання в Чемпіоншипі (37 очок та останнє місце), забивши два голи.
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