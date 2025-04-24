"Максі повністю відновився й повернувся до тренувань. Він буде в заявці на суботній матч (проти Престона, – прим.).

Гравець збірної України несподівано швидко відновився від травми – його команда бореться за виживання в Англії

Центральні захисники мають інший підхід до реабілітації – вони відновлюються інакше", – сказав Мусліч для прес-служби Плімута.

Нагадаємо, Максим дізнався про травму коліна після того, як прибув у розташування збірної України в березні. Наставник Плімута Мірон Мусліч прогнозував відсутність українця протягом 7-8 тижнів. До слова, Таловєров відіграв у 11 матчах за англійську команду, яка бореться за виживання в Чемпіоншипі (37 очок та останнє місце), забивши два голи.

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