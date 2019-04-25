toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - ШАХТАР ХЕТАФЕ - РЕАЛ МАДРИД

Наставник та гравці Динамо зустрілись з дітьми, які постраждали від наслідків катастрофи на ЧАЕС

25 квітня 23:08 67 Читать на русском
Наставник та гравці Динамо зустрілись з дітьми, які постраждали від наслідків катастрофи на ЧАЕС
Бущан та Бєсєдін / Динамо

Футбольний клуб Динамо вже традиційно організував зустріч з дітьми до дня річниці катастрофи на ЧАЕС.

25 квітня у конференц-залі Динамо відбулась зустріч гравців та тренера киян Олександра Хацкевича з дітьми, які постраждали від наслідків вибуху на ЧАЕС.

Мораєс подарував форму Шахтаря дітям з особливостями розвитку

На зустріч з дітьмі, окрім головного тренера, прибули голкіпер Георгій Бущан та нападник Артем Бєсєдін, крім того, захід відвідав легенда Динамо Володимир Мунтян.

Бєсєдін: Мій контракт з Динамо влітку не закінчується

Всі діти отримали від київського клубу пам'ятні подарунки і традиційно взяли участь у фотосесії зі своїми кумирами, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

Теги
Георгій Бущан Георгій Бущан Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін Динамо Динамо Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
22
хв
Ліверпуль
22:00
Хаддерсфілд
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук