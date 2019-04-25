Наставник та гравці Динамо зустрілись з дітьми, які постраждали від наслідків катастрофи на ЧАЕС

Футбольний клуб Динамо вже традиційно організував зустріч з дітьми до дня річниці катастрофи на ЧАЕС.

25 квітня у конференц-залі Динамо відбулась зустріч гравців та тренера киян Олександра Хацкевича з дітьми, які постраждали від наслідків вибуху на ЧАЕС.

Мораєс подарував форму Шахтаря дітям з особливостями розвитку

На зустріч з дітьмі, окрім головного тренера, прибули голкіпер Георгій Бущан та нападник Артем Бєсєдін, крім того, захід відвідав легенда Динамо Володимир Мунтян.

Бєсєдін: Мій контракт з Динамо влітку не закінчується

Всі діти отримали від київського клубу пам'ятні подарунки і традиційно взяли участь у фотосесії зі своїми кумирами, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".