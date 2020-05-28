Наставник суперника Шахтаря пройде стажування в донецькому клубі

Головний тренер Оболоні-Бровар Олег Мазуренко, після спарингу своєї команди з "помаранчево-чорними", домовився про так звані "курси підвищення кваліфікації" у Луїша Каштру.

"Мав нахабство напроситися на стажування. Два роки тому я приїжджав до містера Фонсеки, подивився тижневий цикл. Мені це дуже цікаво.

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Тренер Шахтаря пішов на зустріч. Сказав: "Без питань. Після гри з Динамо приїжджайте. Поговоримо, поспілкуємося", – сказав Мазуренко у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, у другому підготовчому спарингу "гірники" розгромили одного з претендентів на підвищення у класі – Оболонь-Бровар – з рахунком 4:0.

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