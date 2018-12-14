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Наставник Спортінга Кайзер: Сильно тиснули на Ворсклу, гра команди сподобалася

09:37 268 Читать на русском
Наставник Спортінга Кайзер: Сильно тиснули на Ворсклу, гра команди сподобалася
Марсель Кайзер / ojogo.pt

Головний тренер лісабонського Спортінга Марсель Кайзер прокоментував перемогу своєї команди над Ворсклою в груповому етапі Ліги Єврпопи (3:0).

"Мені сподобалася гра команди. Ми діяли енергійно, сильно тиснули на суперника. Звичайно, не обійшлося без помилок, але загалом показали дуже хороший футбол. Створили низку небезпечних моментів, багато атакували і забили якісні голи. Спортінг справив сьогодні дуже пристойне враження.

Спортінг – Ворскла – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Єдиний негатив – травма Монтеро. Ми ще не впевнені в тому, що все серйозно, але сподіваюся на дрібне пошкодження, яке він швидко залікує", – цитує Марселя Кайзера португальське видання O Jogo.

Нагадаємо, що Ворскла завершила виступи в Лізі Європи розгромом від Спортінга в Лісабоні. Полтавська команда зайняла 3 місце в групі Е.

Ліга Європи6 турЖозе Альваладе (Лісабон)

Спортінг Лісабон - Ворскла: Четвер 13 грудня 2018

Спортінг Лісабон
Матч завершено
3 : 0
Ворскла
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Теги
Ліга Європи Ворскла Ворскла Спортінг Лісабон Спортінг Лісабон Спортінг Лісабон - Ворскла
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