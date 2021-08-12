"Коваленко готовий грати, як і всі інші. Завтра ми вирішимо, чи почне він у старті. Серед гравців є ті, хто тільки прибув і з якими я не працював – я дивився відео з ними і їхні матчі, тому нормально, що я трохи здивований.

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Думав, що деякі виконавці будуть грати в інший футбол. Я примітив кілька й таких, з якими, думав, будуть певні труднощі, але вони мене приємно здивували. Це нормально, тому що дивитися відео – це не бачити гравця кожного дня. Я щасливий тому, що у нас є", – цитує Мотту TUTTOmercatoWEB.

До слова, вже завтра, 13 серпня, Спеція проведе поєдинок 1/32 фіналу Кубка Італії проти Порденоне. Фактично для "орлят" ця гра стане першою з кінця минулого сезону. Підготовку до нової кампанії зіпсував спалах коронавірусу, через який підопічні Тьягу Мотти не провели жодного спарингу.

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