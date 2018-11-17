Наставник Словаччини Гапал: Ми очікували на перемогу, але не з таким рахунком

Наставник збірної Словаччини Павел Гапал поділився враженнями від матчу 5 туру Ліги націй проти України.

"Відчуваю найкращі почуття від дебюту в збірній. Ми хотіли виграти, але не очікували, що буде перемога з такою різницею в рахунку. Гравці увійшли у смак, вони хотіли грати.

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Я дуже задоволений, як хлопці працювали в цьому матчі. Вважаю, що забивши чотири м'ячі, ми повністю заслужили перемогу. У Празі буде вирішальний матч для мене і хлопців в цій Лізі націй.

Ми хочемо залишитися в групі В. Для цього потрібно перемагати і ми зробимо все, щоб добитися успіху", – цитує Гапала портал Команда 1.

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