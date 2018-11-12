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Наставник Словаччини Гапал: Маємо брати очки у матчі проти України

21:49 385 Читать на русском
Наставник Словаччини Гапал: Маємо брати очки у матчі проти України
Павел Гапал / Фото: соцмережі

Наставник збірної Словаччини Павел Гапал поділився очікуваннями на матч 5 туру Ліги націй проти збірної України.

"Ми знаємо про ситуацію групі і математику теж. Обидва матчі дуже важливі. Ми повинні взяти очки в матчі проти України, щоб відправитися в Прагу і знати, що нам потрібно просто перемога, а не з перевагою в два м'ячі. Зробимо все можливе, щоб виграти обидва матчі.

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Нам потрібно набирати більше очок, щоб в майбутньому перебувати в більш високій кошику при жеребкуванні на ЧЄ-2020", – цитує спеціаліста офіційний сайт Федерації футболу Словаччини.

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Ліга націй5 тур

Словаччина - Україна: П'ятниця 16 листопада 2018

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Теги
Збірна України Словаччина - Україна Словаччина Словаччина Павел Гапал Павел Гапал
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