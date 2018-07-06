Наставник Швеції Андерссон: Англія чимось схожа на нас, тому я очікую справжньої боротьби

Наставник збірної Швеції Янне Андерссон поділився очікуваннями від майбутнього чвертьфінального матчу ЧС-2018 проти Англії.

"Готуємось до подинку проти збірної Англії у звичайному режимі. Ніяких сюрпризів, проте у нас є ключ, щоб зламати англійців.

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Гра повинна бути дисциплінованою та спокійною. Тоді ми зможемо перемогти. Нам буде протистояти збірна, яка трохи схожа на нас, тому я очікую справжню боротьбу на футбольному полі", – цитує Андерссона 24halmstad.

Нагадаємо, матч 1/4 фіналу ЧС-2018 Швеція – Англія відбудеться завтра, 7 липня. Початок матчу о 17:00 за київським часом.

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