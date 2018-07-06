toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
УРУГВАЙ - ФРАНЦІЯ БРАЗИЛІЯ - БЕЛЬГІЯ КРІШТІАНУ РОНАЛДУ Новини ЧС 2018

Наставник Швеції Андерссон: Англія чимось схожа на нас, тому я очікую справжньої боротьби

16:46 15 Читать на русском
Наставник Швеції Андерссон: Англія чимось схожа на нас, тому я очікую справжньої боротьби
Янне Андерссон / Швеція

Наставник збірної Швеції Янне Андерссон поділився очікуваннями від майбутнього чвертьфінального матчу ЧС-2018 проти Англії.

"Готуємось до подинку проти збірної Англії у звичайному режимі. Ніяких сюрпризів, проте у нас є ключ, щоб зламати англійців.

Швеція – Англія: матч судитиме Бйорн Кюйперс

Гра повинна бути дисциплінованою та спокійною. Тоді ми зможемо перемогти. Нам буде протистояти збірна, яка трохи схожа на нас, тому я очікую справжню боротьбу на футбольному полі", – цитує Андерссона 24halmstad.

Нагадаємо, матч 1/4 фіналу ЧС-2018 Швеція – Англія відбудеться завтра, 7 липня. Початок матчу о 17:00 за київським часом.

Швеція – Англія: Гранквіст пропустить народження другої дитини

ЧС 20181/4 фіналу

Швеція - Англія: Субота 07 липня 2018

Швеція
до матчу
23
год
:
48
хв
Англія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Швеція Швеція Швеція - Англія Янне Андерссон Янне Андерссон
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
48
хв
Бразилія
21:00
Бельгія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук