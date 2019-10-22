Наставник Шахтаря U-19 заявив, що "гірники" заслуговували перемогти загребське Динамо у матчі Юнацької ліги УЄФА

Головний тренер Шахтаря U-19 Андрес Карраско поділився думкою про поєдинок з Динамо Загреб в рамках групового етапу Юнацької ліги УЄФА.

"Судячи з матчу, який провела команда, і з тих моментах, що були, ми більше заслуговували на перемогу. Виникали труднощі з тим, щоб досягти позицій, де можна створювати небезпечні моменти. Так, могли зробити більше, але слід розуміти, що Динамо – дуже організований суперник, з яким буде важко завжди.

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Не можемо скаржитися на суддів, адже це їхня робота. Перша жовта Егбуджо – повністю рішення рефері. Другу теж не можна оскаржити: ігрова ситуація в середині поля, і тільки арбітр має право приймати рішення в цьому моменті.

Залишилося ще два складних виїзди і останній матч вдома. Але шанси на вихід з групи є, і ми повинні їх максимально використовувати, щоб пройти далі. Наша команда і сьогодні заслуговувала більшого, дивлячись на самовіддачу хлопців і на те, як вони підготувалися до гри. Але футбол не завжди дає все, чого заслуговуєш", – цитує Карраско прес-служба Шахтаря.

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