"Ми знали, що граємо проти команди, яка більше звикла до Ліги чемпіонів, ніж до Ліги конференцій. Для нас це не було відкриттям, у першій грі не було жодних несподіванок. Ми знаємо, що це сильна команда, яка має високий технічний рівень, гравців, здатних обігравати один в один, багато швидкості.

Але водночас ми бачили, що Панатінаїкос зумів створити їм проблеми у двох матчах, а ми – в одному. Це команда, яка звикла контролювати гру. Це частина її ДНК вже багато сезонів, не лише цього року. Ми ж повинні просто адаптуватися до цього. У нас є свої сильні сторони. Думаю, ми це показали в першій грі. Проти суперника такого рівня потрібно знайти баланс між бажанням грати й змусити їх помилятися. Потрібно бути послідовними й організованими в обороні.

У кубкових поєдинках я, зазвичай, не люблю говорити про те, що може трапитися далі. Ми маємо зосередитися на нашому матчі. Думаємо тільки про нього. Ми добре підготувалися з минулого четверга, після першого матчу.

Ми казали собі, що після гри на виїзді хочемо зберігати шанси для виходу у наступний етап. Так і сталося, тому що ми зіграли внічию з Шахтарем. І сьогодні ми в ситуації, коли можемо пройти далі. Тепер потрібно просто зіграти у свою гру, зробити цей останній крок. Зараз я не хочу думати про наслідки позитивного результату чи, навпаки, невдачі", – сказав Гурвеннек на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги конференцій відбудеться у четвер, 28 серпня. Початок зустрічі о 22:00. Перша гра завершилась внічию – 1:1.

