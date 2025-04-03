"Треба реалізувати ті гольові моменти, які ми маємо. Але складний період сьогодні у нашої команди, тому будемо рухатись далі. Думаю, все одно в цієї команди є майбутнє, будемо далі працювати й не опускати руки.

Шикарний гол Піхальонка в чвертьфіналі Кубка України у відеоогляді матчу Рух – Динамо

Чого не вистачає, щоб забити гол – майстерності чи психології? Я думаю, що це все в комплексі. Майстерність – однозначно. Психологічний стан у команді також важко тисне, тому що ми давно не вигравали. Такі періоди бувають, на жаль, у футболі, тому потрібно виходити з такої ситуації.

Рух вперше потрапив в 1/4 фіналу Кубка. Звичайно, хотілося пройти далі, але трохи нам не вистачило. Я не можу сказати, що ми фізично поступалися киянам після того, як мали 3 дні відпочинку після попередньої гри. Динамо може собі дозволити поміняти практично весь склад на якісних футболістів, ми ж цього на сьогодні не можемо собі дозволити. Але я не можу сказати, що фізично ми не були підготовлені до цього матчу, тому що в кінці гри ми створили багато гольових моментів.

Нічого безслідно не проходить. В минулому чемпіонаті у нас в першому колі була наймолодша команда, і цю команду залишили 4 футболісти, які перейшли в Карпати, Фредді перейшов в іноземний клуб. Залишили команду 5 футболістів – це втрата для команди. Ми практично будуємо нову команду, треба, щоб нові футболісти звикали до умов. Тому потрібно буде трохи часу, в кожному матчі чогось не вистачає. Нема тої цілісної гри, яка була в попередньому чемпіонаті. Але я думаю, що футболісти працюють з повною самовіддачею, думаю, що це команда буде конкурентною", – сказав Пономарьов на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, Рух мінімально поступився Динамо і не зміг пробитися у півфінал Кубка України.

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