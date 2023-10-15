"Добре, що ми змогли зіграти такий хороший спаринг. У першому таймі Рух повністю перегравав Шахтар і створив 6-7 стовідсоткових гольових моментів. На жаль, не вдалось забити, а самі пропустили гол після помилки захисту та воротаря.

Рух – Шахтар – 0:2 – відео голів та огляд товариського матчу

Загалом я задоволений грою і тим, як команда діяла у цьому матчі. Сьогодні вдалося продемонструвати те, що ми награємо на тренуваннях, ще й на фоні такого серйозного суперника як Шахтар. Всі гравці дуже добре працюють, тому ми дали їм шанс проявити себе. Хтось зіграв краще, хтось гірше, але це контрольний матч, відтак головне – якість футболу, яку продемонструвала команда.

Я дивлюсь за всіма збірниками з Руха. Наші футболісти грають за збірні України U-17, U-19 та U-21, Плюман грає за Гваделупу. Вони всі добре себе проявили – Бондар забив за збірну України U-17 у ворота Фінляндії, Панченко забив два голи у двох матчах за збірну U-19, Квасниця забив, а Роман віддав асист за збірну U-21. Хлопці чудово представляють клуб у національних командах", – цитує Пономарьова офіційний сайт Руха.

Шахтар у товариському матчі впевнено здолав Рух – провальний тайм "гірників" і довгоочікуване повернення