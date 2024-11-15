"Про це запрошення стало відомо у середу ввечері, а в четвер зранку я розмовляв з Олексієм, перед тим як він вирушив до Польщі. Передусім, привітав його з цим найважливішим в його кар'єрі викликом, сказав, що він заслужив на це своєю грою та відношенням до тренувального процесу.

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Що побажав? Вірити у свої сили, бути холоднокровним. Тим паче, що міжнародного досвіду Сичу не позичати. На клубному рівні він колись захищав кольори бельгійського Кортрейка, ставав бронзовим призером молодіжного чемпіонату Європи, виступав на Олімпійських іграх у Франції.

Олександр став першим представником Руха в національній збірній України. Починав він у тренера Володимира Безуб'яка у львівському училищі фізкультури. Потім грав за Карпати в півзахисті, а вже в Русі був передислокований на правий фланг оборони.

Останнім часом він помітно додав, особливо в грі в третій зоні. Він фактурний гравець, непоступливий в єдиноборствах, може загострити ситуацію якісним кросом, або потужним ударом здалеку. Він прогресує й на позиції захисника. Для 23-річного футболіста, який є лідером Руха – це черговий виклик в його кар'єрі. Переконаний, що він підтвердить невипадковість свого запрошення до національної збірної України", – сказав Пономарьов у коментарі Sport.ua.

Нагадаємо, Олексій замінив у збірній України захисника Динамо Олександра Тимчика.

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