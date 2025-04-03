Тренер львівського Руха Віталій Пономарьов був близьким до того, щоб очолити Заглембе Любін.

Аутсайдер чемпіонату Польщі Заглембє Люблін розглядало кандидатуру очільника Руха Віталія Пономарьова на посаду нового головного тренера, заявив журналіст Пьотр Слонка у своєму акаунті в X.

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Польська команда була дуже зацікавлена в українському наставнику, адже Пономарьов вважається чудовим фахівцем у сфері розвитку молодих гравців. Втім, 51-річний керманич не зміг розірвати свій чинний контракт із Рухом, тому перехід не відбувся.

Нагадаємо, що в поточному сезоні "жовто-чорні" займають 9 місце в УПЛ після 22 турів. Заглембє же йде на передостанній позиції в польському чемпіонаті.

️Witalij Ponomarow był blisko objęcia Zagłębia Lubin.



Ukraiński trener rozmawiał z „Miedziowymi” po zwolnieniu Marcina Włodarskiego, jednak wciąż prowadzi Ruch Lwów i nie mógł rozerwać obowiązującego kontraktu.



Zainteresował Zagłębie, bo jest uważany za specjalistę w pracy… pic.twitter.com/t5zah9eDiH — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) April 3, 2025

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