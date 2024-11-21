"Що з ним зараз? Як бачите, вочевидь, ми "повернули його з оренди з Карпат" (сміється – прим.). Відновився, сьогодні його перше повноцінне тренування. Бені зазнав травми в попередній перерві на збірні, під час товариської гри. З того моменту проходив процес відновлення, тихо, спокійно. Як завжди, в тренувальному процесі питань не було, саме через це повернення було достатньо швидким.

Полісся надовго втратило легіонера

Прикро, що сукупність травм у Бені наклались одна на одну, але як є, ми це передбачити не можемо. Як не крути нам його бракувало. Ми розуміємо, що під час такого календаря нам потрібна залученість максимальної кількості гравців. Дуже радує також, що всі попередні тести, які Макуана виконував, показали, що фізично та медично йому нічого не заважає. Поступово будемо балансувати навантаження, поступово додавати, а далі вже як зреагує його організм.

Функціонально йому треба зараз додавати. З’ясувати те, наскільки він буде готовий, ми зможемо ближче до кінця першого мікро-циклу. Ближче до гри зможемо зрозуміти фізичні кондиції, вже після того, як він пройде період повторної адаптації до групових навантажень. Час покаже, зараз можемо радіти, що він повернувся в загальну групу. Будемо сподіватись, що це надовго", – цитує Ашура прес-служба Полісся.

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