"Ми дозволили першому пропущеному м’ячу внести корективи у нашу гру. Треба було не звертати на нього увагу і спокійно продовжувати робити те, що нам вдавалося. Але це гра, і ментальна, і психологічна частина так чи інакше впливає на це. На мою думку, перші 20 хвилин дійсно були дуже привабливими.

110-й гол Ярмоленка в УПЛ у відеоогляді матчу Динамо – Полісся – 2:1

Якби розпоряджалися м'ячем трохи гостріше і більше б брали відповідальність за ці загострення, то могло б бути більше епізодів, де б ми змусили суперника засмутитись. Але сталося, як сталося, певні епізоди вирішують кінцевий рахунок.

В принципі, враховуючи обставини, ми не так багато дали створити супернику. Але, знову ж таки, було багато епізодів, за які має бути соромно не нам, а іншим людям. А нам прикро, але не соромно. Однак є речі, на які ми не можемо вплинути, інколи це дуже дратує.

Щодо суддівства і скарг на нього гравців... Хай експерти розбирають. У нас дуже багато людей, які полюбляють все розбирати до дрібних деталей. Дамо їм цю нагоду. Я думаю, що гравці не просто так це говорять. З мого боку, повторюсь, що за гру не соромно. Хай соромляться інші люди, якщо в них є відчуття сорому взагалі", – цитує Ашура офіційний сайт житомирців.

Нагадаємо, після 13-ти турів Полісся у турнірній таблиці УПЛ йде четвертим, маючи у своєму доробку 22 очки.

Динамо перемогло Полісся й повернуло собі лідерство в УПЛ – 110 гол Ярмоленка, дві жовті за шість хвилин екс-гравцю киян