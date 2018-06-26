Наставник Південної Кореї: Німеччина сильніша, але м'яч круглий

Головний тренер Південної Кореї Сін Те Йон поділився очікуваннями на матч проти Німеччини.

"Звичайно, збірна Німеччини сильніше нас, але м'яч круглий, так що у нас будуть можливості, щоб забити. Немає нічого неможливого, адже мексиканці теж перемогли їх. Ми зробимо для цього все можливе.

До цього моменту для нас не все йшло за планом думаю, це ж можна сказати і про збірну Німеччини.

Нам було б простіше, якби німці виграли два матчі, зараз же ситуація набагато більш заплутана. Тепер нам доведеться ще складніше.

Тим більше не зіграє один з найважливіших гравців – Кі Сон Ен, адже він капітан нашої команди. Ми вирішимо, хто замінить його завтра", – цитує тренера Р-Спорт.

Матч 3 туру групового етапу чемпіонату світу-2018 Південна Корея – Німеччина відбудеться завтра, 27 червня, початок гри – о 17:00.

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