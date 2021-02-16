"Я можу вас запевнити, що ніяких переговорів із Дієго Костою не було. Жодних. Я вже зрозумів, що майже будь-якого гравця, який опинився на трансферному ринку, пов'язують із Палмейрасом. Футболістів, які йдуть із Європи, завжди пов'язують із Палмейрасом", – наводить слова Феррейри The Sun.

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Нагадаємо, що Дієго Коста розірвав угоду з Атлетіко в зимове трансферне вікно та перебуває у статусі вільного агента. Варто відзначити, що нападник народився у Бразилії.

До слова, у поточному сезоні Коста зіграв 7 матчів у складі Атлетіко, відзначившись 2 голами.

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