"Хочу наголосити, що у першій грі суперник зіграв краще і заслужено переміг. У матчі-відповіді перед нами теж є завдання – навіть якщо ми не наблизимося до виходу в наступний раунд турніру, ми однаково хочемо завершити цю зустріч з перемогою.

Пакш – Полісся: де дивитися матч-відповідь кваліфікації Ліги конференцій – безкоштовна трансляція

Я вважаю, що це серйозна мета, і ми хочемо її досягти. На жаль, ми не можемо підготувати якісь сюрпризи", – цитує Богнаря NB1.hu.

Нагадаємо, у першій зустрічі Полісся здобуло переконливу перемогу з рахунком 3:0. Якщо житомиряни пройдуть Пакш, їхнім суперником у останньому раунді відбору Ліги конференцій стане італійська Фіорентина. Початок сьогоднішнього матчу о 20:00 за київським часом.

