Наставник Олімпіакоса Мартінш обіцяє Динамо сюрпризи та гнучку тактику

Головний тренер Олімпіакоса Педру Мартінш налаштовує свою команду на гідну гру та досягнення необхідного результату в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти Динамо в Києві.

"Перемога над АЕКом дуже надихає нас. У другому таймі цього матчу ми довели, що є добре налаштованою та зіграною командою, яка має успішну тактику та стратегію. Ми відмовилися від передматчевого тренування в Києві, бо кожні три дні маємо офіційні матчі, тому нам бракує часу на відновлення. Ми вирішили залишитися вдома, щоб краще відновитися і відпочити.

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В також щоб вибудувати стратегію на цю важливу гру і ще зберегти якось певну таємницю щодо наших планів на матч з Динамо. Чого нам не вистачило в першому матчі? Ми мали можливість проаналізувати першу гру, але я не бачу сенсу про це говорити, ми концентруємося на завтрашньому матчі.

Чутки про мою відставку перед матчем з АЕКом? Не хвилюйтеся щодо цього, плітки є плітки, журналісти знають свою справу добре, і це тільки відволікає від роботи. Мене зовсім не турбує ця інформація, я концентруюся зараз на роботі та на грі, вірю в свою команду та сподіваюся на успіх.

Я гарантую, що завтра гра буде гідною цього турніру та цього суперника. Гра на виїзді? Ліга Європи дуже непередбачуваний та складний турнір, у ньому багато неочікуваних результатів, і такий фактор, як гра на своєму чи чужому полі, вже немає великого значення. Має значення налаштування команди, психологія та готовність. І саме на це ми розраховуємо. І сподіваємося на результат, який допоможе нам пройти далі.

Чи плануємо ми якісь зміни у грі та тактиці? У нашої команди є певна філософія, ми розраховуємо на потужну атаку, на нападників, грає з чотирма потужними гравцями в атаці, які отримують постійну підтримку з флангів. Це спрацьовує. Але, можливо, будуть певні тактичні зміни у грі Олімпіакоса.

Ми спостерігали, що Динамо дуже чітко реагувало на будь-які наші спроби змінити стиль гри і відразу змінювало дуже швидко власну гру. Тому аналіз попередньої гри показав нам, що необхідно зробити певні тактичні зміни. І ви це завтра побачите на полі. Ми дуже уважно будемо ставитися до тактики, яка буде на полі, і щоб вона була гнучкою. Можливо, ми будемо змінювати та відходити від тих сценаріїв, які були в першому матчі", – підкреслив португальський фахівець на передматчевій прес-конференції в Києві.

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