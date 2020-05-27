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Наставник Оболоні-Бровар – про гру з Шахтарем: Хлопці відчули рівень Ліги чемпіонів

21:53 198 Читать на русском
Наставник Оболоні-Бровар – про гру з Шахтарем: Хлопці відчули рівень Ліги чемпіонів
Олег Мазуренко / фото: Оболонь-Бровар

Головний тренер Оболоні-Бровар Олег Мазуренко прокоментував розгромну поразку в товариському матчі від Шахтаря (0:4).

 

"Ми старалися, створювали якісь моменти, автобус не ставили, як зараз модно казати. Намагалися вибігати, створювати. Але рівень майстерності у нас не такий, як у Шахтаря. Поки що.

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Сьогодні ми дали можливість зіграти нашим 19-річним гравцям. П'ять, десять хвилин. Хлопці відчули рівень Прем'єр-ліги і Ліги чемпіонів", – сказав Мазуренко в ефірі Футбол NEWS.

До слова, проти Оболоні-Бровар "гірники" провели вже другий спаринг після виходу з карантину, у попередньому матчі команда Луїша Каштру обіграла Рух (4:1). Вже 31 травня Шахтар проведе матч 24-го туру УПЛ проти київського Динамо. Доля сезону у Першій лізі досі не вирішена.

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Шахтар Шахтар Оболонь-Бровар Оболонь-Бровар Перша ліга Олег Мазуренко Олег Мазуренко Шахтар - Оболонь-Бровар
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