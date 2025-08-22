"У мене завжди були дуже хороші стосунки з власником. Минулого сезону ми були дуже близькі і спілкувались щодня. У цьому сезоні це не так добре, але я завжди вважав, що діалог важливий, бо я турбуюсь про склад і про сезон, який нас очікує.

Чи добре те, що наші стосунки змінились? Ні, це не добре. Думаю, що всі у клубі мають бути разом, але в реальності це не так.

Через що це сталось? Я точно не знаю, але я чесний з вами – це не так, як було раніше. Я не знаю, в чому причина. Те, що я сказав тиждень чи два тому – це була стурбованість щодо того, куди ми рухаємось як клуб", – наводить слова Ешпіріту Санту BBC.

Нагадаємо, Нуну Ешпіріту Санту очолив Ноттінгем Форест у грудні 2023 року. За підсумками сезону 2024/25 "лісники" посіли сьому сходинку у турнірній таблиці АПЛ, здобувши право виступати в Лізі конференцій (після пониження Крістал Пелас з'ясувалось, що буде навіть Ліга Європи). Старт Ноттінгема у новому розіграші АПЛ вийшов успішним – перемога 3:1 над Брентфордом.

