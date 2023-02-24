"Я сидів тут протягом чотирьох місяців і відповідав на запитання про тиск, час і підтримку власників. Мені ставлять одні й ті самі питання щотижня. Це частина життя в Челсі.

Гравці Челсі сумніваються в конкурентоспроможності Поттера, – джерело

Ви повинні прийняти той факт, що коли результати є такими, якими вони є, ви повинні прийняти критику. Це справедливо. Я думаю, що настрій у пресцентрі завжди був відносно позитивним і шанобливим. Але це зовсім не означає, що це легко. Оскільки ваше сімейне життя страждає, ваше психічне здоров'я страждає, ваша особистість. Ви знаєте, що це важко.

Я розмовляв з керівництвом, і все так само, як і завжди. Це завжди була підтримка. Вони бачать, де ми перебуваємо, але водночас розчаровані результатами", – розповів на прес-конференції Поттер.

Челсі здобув перемогу лише в одному із десяти останніх матчів. Наразі команда посідає десяте місце в турнірній таблиці АПЛ. Михайло Мудрик зіграв в чотирьох іграх за "синіх". Українець результативними діями не відзначився.

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