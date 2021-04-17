"Дуже важлива для нас перемога. Ми зараз перебуваємо у скрутному становищі, тому для перемоги в сьогоднішньому матчі ми віддали всі сили на футбольному полі. Хлопці просто молодці, дуже старалися і заслужили цю перемогу.

Минай – Десна – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Десна – одна з найкращих команд в Україні, яка використовує свої стандарти. На початку гри Десна кілька разів нас пробачила. Але я вважаю, що ми заслужили цей фарт своєю роботою на тренуваннях. Кожен футболіст сьогодні віддався на всі 100 відсотків.

Ми ще живі. Артем Мілевський вчора на стрімі з Денисовим сказав, що не поспішайте нас хоронити. Я вважаю, що "в десятку" процитував всім відому пісню", – сказав Цимбал в ефірі програми Тур ONLINE.

Минай сенсаційно прибив Десну ефектними голами та піднявся з дна УПЛ