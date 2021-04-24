"СК Дніпро-1 був сильнішим. Але разом з тим не обійшлося без наших помилок. Перший гол: ми попереджали їх про ліву ногу Довбика, що він під неї постійно заводить м’яч, але його впустили. У другому голі було ідеальне виконання Булеци. До третього гола призвело те, що захисник наш не вибив м’яч, і після удару той влучив в руку – пенальті. Після цього гру було зроблено.

Перемога дніпрян зі скандальними рішеннями VAR у відеоогляді матчу СК Дніпро-1 – Минай – 3:0

Але за другий тайм можу подякувати нашій команді. Ми перебудувалися після перерви, змінили схему, сміливіше пішли вперед. При цьому залишали зони, через які суперник проводив хороші контратаки. Ми також могли забити не один м’яч і забили його, але...

За виживання боротися важче, ніж за чемпіонство. Кожна помилка може бути непоправною. Ми будемо боротися до останнього, поки будуть шанси. Будемо битися, і сьогоднішній другий тайм треба перенести на наступні ігри проти важких суперників. Тоді шанси в нас будуть", – наводить слова Цимбала офіційний сайт СК Дніпро-1.

Зазначимо, що дніпряни розбили Минай (3:0), забивши усі голи ще в першому таймі. Ця поразка погіршила шанси Миная у боротьбі за виживання – підопічні Цимбала на останньому місці з 18 очками в активі.

СК Дніпро-1 розгромив Минай у матчі зі скандальними рішеннями VAR