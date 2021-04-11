"Яка роль в Артема у команді на сьогоднішній день? Футболіста. Що стосується Артема, то 90 хвилин йому важко перебувати на футбольному полі при наших тактичних завданнях.

Красень-гол та "омріяний" дебют у відеоогляді матчу Рух – Минай – 2:0

У нас є швидкий перехід, відбір, потрібно повертатися, вперед бігти. Він більше для позиційних атак, але у нас сьогодні був трохи інший план на гру. Ми на Артема розраховуємо, як на повноцінного футболіста Миная", – зізнався Цимбал на післяматчевій прес-конференції.

До слова, Мілевський відіграв лише 12 хвилин у матчі з Рухом (0:2), а загалом після зимового повернення в УПЛ провів 239 хвилин у 6 поєдинках. Його Минай розташувався на останній сходинці турнірної таблиці.

Рух здолав Минай та відштовхнувся від дна УПЛ – закарпатці не виграють 5 матч поспіль