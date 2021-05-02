Наставник Миная прокоментував чутки про розпуск команди через проблеми власника
Головний тренер Миная Микола Цимбал після поразки від Зорі висловився про перспективи команди.
"Ми розуміли, що Зоря буде великими силами атакувати, їм дуже потрібна була перемога. Так, звичайно, хлопці засмутилися, поразки ніколи не додають позитивних емоцій, але ми будемо тримати цей удар. Поки у нас будуть шанси на збереження місця в УПЛ, ми будемо до останнього боротися.
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Я думаю є шанс. Ви ж бачите, що проти команди, яка недавно боролася за місце в Лізі чемпіонів, ми гідно виглядали на тлі сильного суперника, тому в цих двох іграх ми будемо грати на максимальний результат.
Наскільки я знаю, мови про розпуск команди немає, і команда буде грати. Я думаю, вона ще принесе чимало радості закарпатським уболівальникам", – заявив Цимбал в ефірі ПРОФУТБОЛ Digital.
Нагадаємо, на початку квітня президент Миная Валерій Пересоляк потрапив до списку санкційних осіб РНБО, а його активи і рахунки були заблоковані.
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