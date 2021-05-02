"Ми розуміли, що Зоря буде великими силами атакувати, їм дуже потрібна була перемога. Так, звичайно, хлопці засмутилися, поразки ніколи не додають позитивних емоцій, але ми будемо тримати цей удар. Поки у нас будуть шанси на збереження місця в УПЛ, ми будемо до останнього боротися.

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Я думаю є шанс. Ви ж бачите, що проти команди, яка недавно боролася за місце в Лізі чемпіонів, ми гідно виглядали на тлі сильного суперника, тому в цих двох іграх ми будемо грати на максимальний результат.

Наскільки я знаю, мови про розпуск команди немає, і команда буде грати. Я думаю, вона ще принесе чимало радості закарпатським уболівальникам", – заявив Цимбал в ефірі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, на початку квітня президент Миная Валерій Пересоляк потрапив до списку санкційних осіб РНБО, а його активи і рахунки були заблоковані.

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