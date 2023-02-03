"Іско? Є список гравців, яких ми розглядаємо, чи відповідають вони тому, що нам потрібно, що ми можемо зробити і чого ми повинні досягти в майбутньому. Важливо також, чи можуть вони зробити це досить швидко. Ви підписуєте гравців на майбутнє, це інше, але подивімося правді в очі, нам потрібні гравці, які допоможуть зараз.

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Я можу сказати вам лише те, що перебуваючи тут, усе, що я бачив, — це важка робота. Це все, що я бачив досі. Особливо що стосується підписання гравців, тому що ми знаємо, яким було трансферне вікно", – поділився Дайч в коментарі Daily Express.

Додамо, що Іско мав стати гравцем Уніон Берліна, але в останню мить трансфер зірвався через запити іспанця. Наразі екс-зірка Реала залишається вільним агентом, тож може перейти до будь-якого клубу після закриття трансферного вікна.

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