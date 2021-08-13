"Ми моделювали ті ситуації з гри проти Чорноморця, які у нас погано виходили і тренували різні моменти, зважаючи на те, як грає Шахтар. Намагалися покращувати свою взаємодію.

Шахтар – Металіст 1925: анонс матчу УПЛ

У матчі з Шахтарем за помилки будуть карати. Тому потрібна хороша компактність. Для нас ця гра дуже серйозна, тому що ми хочемо себе перевірити проти команди рівня Ліги чемпіонів, команди, яка заслужено є лідером нашого футболу. Ця гра для нас буде дуже цікавою.

У донеччан видозмінилися принципи гри, нові вимоги. Це нормально. Завжди, коли новий тренер очолює команду, то він, звісно, приносить нові ідеї. У Шахтаря складний графік, ми це чудово розуміємо, що в них дуже важлива гра 17-го числа з Монако. Але там достатньо кваліфікованих гравців, щоб варіювати склад", – цитує Кривенцова прес-служба Металіста 1925.

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Додамо, що матч 4-го туру УПЛ Шахтар – Металіст 1925 відбудеться вже сьогодні, 13 серпня. Стартовий свисток на столичному НСК Олімпійський пролунає о 19:30. Наразі у команд однакова кількість очок – по шість.