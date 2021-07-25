"У нас був час якісно підготуватися. Команда виконала всю роботу, яку ми запланували. Тому ми з позитивними емоціями підходимо до першого туру чемпіонату. Хвилювання немає – є бажання стартувати. Бо ми – молодий клуб, якому в цьому році виповнюється 5 років. У нас є свій почерк гри і ми будемо намагатися його дотримуватися протягом усього турніру.

Металіст 1925 – Рух: анонс матчу УПЛ

Для тих хлопців, які тільки з’явилися у команді, ще пройшло мало часу, щоб зрозуміти наші ідеї. Але ми зберегли кістяк нашої команди і підсилилися, і ще будуть новачки. Сподіваюсь, що у нас все вийде. Абсолютно правильно – підсилення потрібне в лінію нападу. Ми шукаємо нападника і думаю, що скоро нам вдасться оголосити, хто у нас з’явиться.

Завдання на сезон – закріпитися у Прем’єр-лізі в перший рік. При цьому показувати гру, яка буде подобатися вболівальникам. І рухатися від гри до гри, намагатися щоразу грати на перемогу. Дебютуємо з Рухом – це дуже цікава команда. Вона має непоганий підбір гравців, дуже швидка група атаки, добре використовують стандартні положення. Але ми не боїмося, і боятися нікого не будемо", – цитує Кривенцова офіційний сайт Металіста 1925.

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