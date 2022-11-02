Головний тренер Марселя Ігор Тудор пригадав дні своєї ігрової кар'єри під час матчу 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Наприкінці гри Марсель повним складом пішов в атаку та наразився на разючу відповідь Тоттенхема, яка завершилась переможним голом Хьойберга.

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Цей епізод дуже емоційно переживав наставник провансальців Ігор Тудор. Наставник аж вискочив на поле, коли Кейн отримав м'яч у центрі поля та чекав, коли хтось з партнерів підтримає його в атаці. Гру не зупинили в цьому епізоді. Додамо, що за свою ігрову кар'єру Тудор здебільшого виступав на позиції центрального захисника.

Зауважимо, що Тоттенхем в підсумку посів перше місце в групі D, набравши 11 очок, тоді як Марсель через пропущений гол залишився останнім з 6 пунктами.

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