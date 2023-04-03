Нещодавно в інтерв'ю наставник Руслана Маліновського заявив, що попросив одного з гравців покинути тренування, адже той не викладається на максимум. L`Equipe стверджує, що покарання отримав Нуну Тавареш.

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"У моєму футболі є така особливість – ти повинен бігти. А якщо футболіст цього не робитиме… Якщо побачу гравця, який не бігає на тренуванні, скажу це один раз, два рази, а потім, коли це станеться втретє – втручуся. Тренування триває близько години, на ньому я вимогливий, гравці розуміють це. Але якщо вони хочуть відпочити, я можу дати це їм. Можемо жартувати чи сміятися, але робота є робота", – заявляв Тудор.

Нагадаємо, Тавареш перебрався у Марсель влітку на правах оренди з Арсенала, але одразу став провідним гравцем. Цього сезону провів 33 поєдинки, у яких відзначився 6 голами.

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