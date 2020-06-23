Наставник Львова Цецадзе озвучив першочергові плани команди

Грузинський фахівець Георгій Цецадзе прокоментував своє призначення на посаду головного тренера "містян".

"Вже встиг познайомитися з командою. Враження нормальні – що очікував, те і є. Будемо старатися виходити зі складної ситуації у цьому сезоні. Зараз головне, щоб у цих п’яти матчах, які у нас залишилися, ми виграли якомога більше. Якщо виграємо всі п’ять – буде супер. Нам треба виграти якомога більше, щоб достойно закінчити цей чемпіонат і потім вже готуватися до наступного.

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Будемо старатися грати в атакувальний футбол. Але це не означає, що у нас буде відкрита оборона. В сучасному футболі баланс – це головне. Будуть стратегічні моменти, на які ми будемо робити ставки. Наша команда гратиме у видовищний футбол. А з видовищним футболом приходить і результат.

Щодо роботи з бразильцями... Я працював у Грузії з легіонерами. Але це не має особливого значення – футбольну мову всі розуміють. Головне, щоб ми згуртувалися та робили ту справу на полі, про яку домовилися з футболістами.

Які очікування від першого матчу, який припадає на дербі проти Карпат? Зрозумійте мене правильно, для мене немає значення з ким грати. Я вперше в Україні як тренер місцевої команди, але у мене інші підходи до футболу. Звичайно, для вболівальників Львова – це дербі, інша психологічна ситуація. Але моя команда повинна виходити на всі матчі для того, щоб виграти. Не має значення проти кого. Ми всіх поважаємо, але хочемо всіх обіграти", – цитує Цецадзе офіційний сайт Львова.

Нагадаємо, 21 червня Єгіше Мелікян, який тренував Львів з жовтня 2019 року, разом зі своїм тренерським штабом покинув "синьо-золотих". Наступного дня команду прийняв 45-річний грузинський фахівець Георгій Цецадзе.

До слова, львів’яни посідають передостаннє місце в турнірній таблиці, маючи в активі 22 пункти.

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