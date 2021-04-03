"Русин потрапив у нове середовище, у нову команду. Він приєднався до нас після підготовчого періоду. Він знайомиться з клубом і гравцями. Він рідко грав, але ми хочемо, щоб він робив це якомога частіше. Напевне, буде така можливість час від часу, коли матчі основної команди не будуть збігатися з зустрічами дублів. Ми постараємося надати йому можливість пограти в них. Як і Джасурбек Яхшибоєв, якому необхідний ігровий час.

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Проблема тільки в тому, що і Русин, і Яхшибоєв представляють країни, які не входять до ЄС. У регламенті зазначено, що тільки один футболіст з-за меж ЄС може грати в матчах резервних складів. Але ж у нас ще є Єгор Маценко. Це нас трохи обмежує. Я хочу, щоб ці гравці теж грали в дублі, не забували, як забивати голи, як грати. Це додає їм впевненості, а не тренування. Будемо думати, як це зробити, вже в наступному матчі Легії-2. Можливо, один з них зіграє в цьому поєдинку", – цитує Міхневіча Legia.Net.

Нагадаємо, Русин перебрався у Польщу на правах оренди до кінця поточного року. Назарій вже встиг зіграти 30 хвилин за основну команду Легії та 59 хвилин – за дубль.

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