"Вважаю, що Хочолава привносить в команду клас. Він отримав досвід виступів на великих турнірах, з першого дня показує високий рівень.

Хочолава став гравцем Копенгагена

Важливо, що він дає команді поза межами поля. Хочолава – частина колективу. Давид приносить багато йому ззовні. Хочолава добре ладнає з командою, це добре для всіх нас", – наводить слова Торупа Bold.

Нагадаємо, Хочолава влітку покинув Шахтар та перебрався до Копенгагена, підписавши контракт на 4 роки. За інформацією ЗМІ, "гірники" заробили 2 млн євро та отримають ще 2 млн бонусами.

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