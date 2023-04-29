"Чого не вистачило Колосу? Хлопці робили все, що могли. Але є суперник, який додав, трішки перебудувався. Шахтар з початку другого тайму почав створювати тиск на наші ворота, більше пресингувати.

Колос – Шахтар – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Десь ми не впоралися з цим тиском і підпускали їх надто близько до власного штрафного майданчика, не могли зустріти вище. Це вилилося в те, що ми отримали пенальті у власні ворота і другий пропущений м'яч, коли Траоре нас продавив і холоднокровно розпорядився своїм моментом. Робили все, що могли, але клас суперника був вищим", – цитує Вишняка офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, після 23-х турів "гірники" лідирують у турнірній таблиці УПЛ, набравши 56 очок. Колос з 30-ма пунктами шостий.

Шахтар впевнено переміг Колос, відірвавшись від СК Дніпро-1 на вісім очок – Бондаренко забив і зробив ще два голи