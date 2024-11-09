Наставник італійського клубу ледь не розірвав підопічного за червону картку – відео емоційного моменту
У 14-му турі італійської Серії C Трієстіна на своєму полі приймала Джану Ермініо (0:1).
Серія С, Група А, 14-й тур
Трієстіна – Джана Ермініо – 0:1
Голи: Авінчі, 87
Вилучення: Раймондс, 34
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На 34-й хвилині після боротьби в штрафному майданчику гравець команди гостей відмахнувся від суперника, а Раймонд його вдарив прямо на очах у арбітра, за що миттєво отримав червону картку.
Наставник Трієстіни дуже емоційно відреагував на вилучення, схопивши гравця за футболку та почавши різко висловлювати невдоволення, коли той покидав поле.
У результаті, команда гостей забила гол на 87-й хвилині матчу і здобула перемогу.
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