У 14-му турі італійської Серії C Трієстіна на своєму полі приймала Джану Ермініо (0:1).

Серія С, Група А, 14-й тур

Трієстіна – Джана Ермініо – 0:1

Голи: Авінчі, 87

Вилучення: Раймондс, 34

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На 34-й хвилині після боротьби в штрафному майданчику гравець команди гостей відмахнувся від суперника, а Раймонд його вдарив прямо на очах у арбітра, за що миттєво отримав червону картку.

Наставник Трієстіни дуже емоційно відреагував на вилучення, схопивши гравця за футболку та почавши різко висловлювати невдоволення, коли той покидав поле.

У результаті, команда гостей забила гол на 87-й хвилині матчу і здобула перемогу.

Triestina-Giana Erminio.

I padroni di casa restano in 10 per l'espulsione di Krollis.

Mister Clotet accorre subito per consolarlo e fargli capire che capita a tutti di commettere un errore.

Semplicemente Lega Pro. pic.twitter.com/xmKqxV1Aun — La Ragione Di Stato (@ragionedistato) November 8, 2024

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