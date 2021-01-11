Греміо та Форталеза напередодні розписали нульову нічию, але у поєдинку трапився, як мінімум, один пам'ятний епізод.

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В середині першого тайму головний тренер Греміо затримав гравця команди суперника, коли той зберіг м'яч в межах полях та хотів продовжувати рух далі. За такі дії 58-річний фахівець чи не одразу побачив перед собою жовте "світло".

До слова, підопічні курйозного Ренато Гаушо розташувались на 5 сходинці бразильської Серії А та мають усі шанси найближчим часом потрапити в топ-3.

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